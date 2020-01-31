Пассажирка самолета, прилетевшего в Москву из Крыма, угрожала после посадки взорвать лайнер

Взрывного устройства у женщины, которая угрожала взорвать самолет в московском аэропорту Домодедово, не обнаружили. Пассажирку задержали, сообщает "Интерфакс".

В Домодедово сообщили, что в связи с ситуацией были задействованы сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта Фото: ru.wikipedia.org

Пассажирка самолета авиакомпании S7, прилетевшего в московский аэропорт Домодедово из аннексированного Крыма, заявила после посадки, что может взорвать лайнер. Об этом 30 января сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Экипаж действовал по инструкции, были задействованы сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, добавили в пресс-службе.

По данным источника агентства, женщина вела себя неадекватно и заблокировала проход между рядами. Она не подпускала к себе членов экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляла.

Пассажирка была пьяна, утверждает собеседник агентства.

В результате взрывного устройства не обнаружили, в сумке женщины были только ее личные вещи. Пассажирку задержали, ее направят на токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизу, рассказал источник.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.