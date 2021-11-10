"По факту вышел факт". Рябикин объяснил, почему не смог реформировать таможню

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, сколько денег Рябикин просил на реформу таможни и сколько получил.

"Когда мы говорили о фонде оплаты труда, сейчас это где-то 2,5 млрд грн в год, а чтобы добиться желаемого результата, нужно 7,5 млрд грн. В этом году сверх плана, я думаю, мы дадим 50 млрд грн. Соответственно, к увеличенным доходам на реформу мы просили 3,5%", – отметил министр.

На уточняющий вопрос, "сколько получили по факту", он ответил: "А по факту вышел факт".

"Это причина, почему я стал министром – я не смог реформировать таможню без денег. Ведь деньги нужны не только для фонда оплаты труда. Еще один аспект – инвестиции в инфраструктуру, усиление инструментального контроля и минимизация человеческого фактора", – объяснил Рябикин.

Он отметил, что в марте Кабинет Министров принял программу, по которой в развитие таможенной инфраструктуры нужно за три года инвестировать 10 млрд грн.

"В следующем году сумма инвестиций составила 3,9 млрд грн. Но проект госбюджета говорит о том, что в лучшем случае это будет миллиард. Что касается еще одной задачи – диджитализации, ситуация проще: там пока вообще нет финансирования из бюджета, все делают за счет донорской помощи", – подчеркнул экс-глава таможни.