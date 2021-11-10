"По факту вышел факт". Рябикин объяснил, почему не смог реформировать таможню

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, сколько денег Рябикин просил на реформу таможни и сколько получил.
"Когда мы говорили о фонде оплаты труда, сейчас это где-то 2,5 млрд грн в год, а чтобы добиться желаемого результата, нужно 7,5 млрд грн. В этом году сверх плана, я думаю, мы дадим 50 млрд грн. Соответственно, к увеличенным доходам на реформу мы просили 3,5%", – отметил министр.
На уточняющий вопрос, "сколько получили по факту", он ответил: "А по факту вышел факт".
"Это причина, почему я стал министром – я не смог реформировать таможню без денег. Ведь деньги нужны не только для фонда оплаты труда. Еще один аспект – инвестиции в инфраструктуру, усиление инструментального контроля и минимизация человеческого фактора", – объяснил Рябикин.
Он отметил, что в марте Кабинет Министров принял программу, по которой в развитие таможенной инфраструктуры нужно за три года инвестировать 10 млрд грн.
"В следующем году сумма инвестиций составила 3,9 млрд грн. Но проект госбюджета говорит о том, что в лучшем случае это будет миллиард. Что касается еще одной задачи – диджитализации, ситуация проще: там пока вообще нет финансирования из бюджета, все делают за счет донорской помощи", – подчеркнул экс-глава таможни.
Рябикин был генеральным директором аэропорта Борисполь с марта 2017 года. Главой Государственной таможенной службы его назначили 18 ноября 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года".
Издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, сообщало в декабре прошлого года, что Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что таможня должна "перестать быть кормушкой для коррупционеров".
Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Рябикина назначили 4 ноября.
Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.