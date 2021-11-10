В Украине с таможни ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек – Рябикин

"Мы успешно завершили тестирование и с 1 июля перешли в формат единого юридического лица", – сказал он.

По словам министра, тестирование показало, что 45% личного состава таможни не рекомендованы к работе "из-за отсутствия должного уровня профессиональных знаний или добродетели".

"Переход в формат единого юрлица позволил начать проверки попавших в сомнительную зону людей. Их проверяют на добродетель и профпригодность. Начиная с июля, с таможни ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек. Я считаю, что мы сделали практически все, разве что не закрепили в законе проверку на добродетель", – объяснил Рябикин.