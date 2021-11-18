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ПОЛИТИКА

Рада создала комиссию для расследования смерти Полякова

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Поляков умер в ночь на 8 октября
Поляков умер в ночь на 8 октября
Фото: Антон Поляков / Facebook

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти народного депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова. За постановление №6300 проголосовали 322 народных депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Воздержались при голосовании три нардепа, против не выступил никто.

Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube
Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube

Цель создания ВСК, как отмечено в пояснительной записке к проекту – "осуществление парламентского контроля над расследованием убийства народного депутата Украины Полякова А.Е. и полное, всестороннее, беспристрастное и объективное исследование всех обстоятельств в уголовном производстве".

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял Енин.

Скороход уверена, что Поляков был убит

Теги: Верховная Рада, смерть, депутаты, народные депутаты, расследование, голосование, Антон Поляков
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