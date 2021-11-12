Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

"У нас есть две версии: попадание наркотического вещества в организм путем самостоятельного употребления и под принуждением", – сказал он.

Выговский сообщил, что в рамках расследования проводится более 20 экспертиз, результаты получены по четырем из них. Также он утвердительно ответил на вопрос, помогут ли прояснить ситуацию заключения этих экспертиз.

"Некоторые – да, точку будем ставить после поступления заключений всех экспертиз", – отметил представитель Нацполиции.