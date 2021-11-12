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Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

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Следствие рассматривает две версии попадания наркотиков в организм Полякова
Следствие рассматривает две версии попадания наркотиков в организм Полякова
Фото: Антон Поляков / Facebook

Правоохранителям на сегодняшний день не удалось установить, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм народного депутата Украины Антона Полякова, в связи с чем по-прежнему отрабатываются две версии: добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм. Об этом 12 ноября в интервью "Интерфакс-Украина" заявил начальник Главного управления Нацполиции в городе Киеве Иван Выговский.

"У нас есть две версии: попадание наркотического вещества в организм путем самостоятельного употребления и под принуждением", – сказал он.

Выговский сообщил, что в рамках расследования проводится более 20 экспертиз, результаты получены по четырем из них. Также он утвердительно ответил на вопрос, помогут ли прояснить ситуацию заключения этих экспертиз.

"Некоторые – да, точку будем ставить после поступления заключений всех экспертиз", – отметил представитель Нацполиции.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета.

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял Енин.

31 октября народный депутат Анна Скороход заявила, что Антон Поляков был убит

Теги: МВД, смерть, убийство, полиция, следствие, Нацполиция, Антон Поляков
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