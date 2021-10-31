"Никто почему-то не объясняет борозду на шее". Нардеп Скороход заявила, что Полякова убили

Скороход: Рассказывать про цепочку какую-то чушь можно только людям, которые ничего не понимают в этом Фото: Анна Скороход / Facebook

"Я еще раз хочу повторить, что Антона Полякова убили. И никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была. Я ее лично видела в тот день, когда приехала в морг в Киеве. И я ее видела в Чернигове. Рассказывать про цепочку какую-то чушь можно только людям, которые которые ничего не понимают в этом", – сказала Скороход.

Нардеп заявила, что они с Поляковым собирались пожениться.

"Он был разведен, так же как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе. Это был мой подарок. Мы оба были в разводе, и нас ничто не связывало с бывшими семьями", – уточнила она.

По ее словам, правоохранители не допрашивали ее, а личные вещи погибшего не осматривали.

"Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что, мягко говоря, там опрашивать было нечего. Но допроса, о котором говорит [заместитель министра внутренних дел Евгений] Енин, не было. Хотя я на это готова и даже готова сделать это публично, если понадобится", – подчеркнула Скороход.

Она добавила, что никогда не говорила, что Поляков умер своей смертью.