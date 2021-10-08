Полиция не обнаружила телесных повреждений на теле Полякова

Таким образом он опроверг информацию СМИ о том, что на шее у нардепа были повреждения.

"Эксперт уже провел вскрытие. Но еще на месте [смерти] эксперт сказал, что, когда Полякова доставали из машины, [на шее] была цепочка. То есть это просто покраснение, а не повреждение. На момент, когда мы его обнаружили, на нем вообще не было телесных повреждений", – подчеркнул Выговский.