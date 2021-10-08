Полиция не обнаружила телесных повреждений на теле Полякова

Таким образом он опроверг информацию СМИ о том, что на шее у нардепа были повреждения.
"Эксперт уже провел вскрытие. Но еще на месте [смерти] эксперт сказал, что, когда Полякова доставали из машины, [на шее] была цепочка. То есть это просто покраснение, а не повреждение. На момент, когда мы его обнаружили, на нем вообще не было телесных повреждений", – подчеркнул Выговский.
Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.
Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.
По данным правоохранителей, перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву, поскольку поссорился с сожительницей, нардепом из группы "За майбутнє" Анной Скороход.