Смерть Полякова. Полиция вызвала нардепа Скороход на повторный допрос

Скороход утверждала, что Полякова убили и "никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была".

"Меня удивило, что заявление о возможном убийстве Полякова прозвучало именно в телеэфире", – сказал Енин и призвал граждан, которым известна информация об обстоятельствах гибели нардепа, "не ждать месяц", а сообщать полиции об этом.

"Относительно допроса [Скороход]. У меня в руках копия протокола допроса народной депутатки, который был проведен в тот же день, после трагической ночи, когда господин Поляков умер. С учетом последних обстоятельств народной депутатки, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который прямо в эту минуту идет", – сказал Енин в 18.40.

Он пообещал, что полиция обнародует более подробную информацию с хронометражем последних часов жизни Полякова.

"Если говорить о версии возможного убийства, хотел бы напомнить, что последние часы Поляков провел с людьми, которые известны следствию. Одним из этих людей является – по крайней мере считался до последнего времени – помощник [Скороход], которая была сожительницей Полякова", – добавил Енин.

Он уточнил, что полиция сейчас выясняет, как в организм нардепа попали наркотические вещества – добровольно или нет.

"Версия [об удушении] не выдерживает никакой критики, поскольку у нас есть непрерывное видео последних минут жизни господина Полякова – с момента нарушения автомобилем такси ПДД и в дальнейшем проведения соответствующих реанимационных мероприятий. Мы все видели, что господин Поляков в беспомощном состоянии, но он был однозначно жив, поэтому любые версии об удушении не выдерживают никакой критики. А полоска, которая была на шее, по результатам экспертизы, является [следом] от золотой цепочки, которая была на шее потерпевшего. Говорить о попытке удушения, тем более об успешной, не приходится", – добавил замминистра.