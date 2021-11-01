ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Смерть Полякова. Полиция вызвала нардепа Скороход на повторный допрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МВД опровергли слова Скороход о возможном удушении Полякова
В МВД опровергли слова Скороход о возможном удушении Полякова
Фото: Anna Skorokhod / Facebook

Нардепа из группы "За майбутнє" Анну Скороход вызвали на повторный допрос по делу о гибели нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Скороход утверждала, что Полякова убили и "никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была". 

"Меня удивило, что заявление о возможном убийстве Полякова прозвучало именно в телеэфире", – сказал Енин и призвал граждан, которым известна информация об обстоятельствах гибели нардепа, "не ждать месяц", а сообщать полиции об этом. 

"Относительно допроса [Скороход]. У меня в руках копия протокола допроса народной депутатки, который был проведен в тот же день, после трагической ночи, когда господин Поляков умер. С учетом последних обстоятельств народной депутатки, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который прямо в эту минуту идет", – сказал Енин в 18.40. 

Он пообещал, что полиция обнародует более подробную информацию с хронометражем последних часов жизни Полякова. 

"Если говорить о версии возможного убийства, хотел бы напомнить, что последние часы Поляков провел с людьми, которые известны следствию. Одним из этих людей является – по крайней мере считался до последнего времени – помощник [Скороход], которая была сожительницей Полякова", – добавил Енин. 

Он уточнил, что полиция сейчас выясняет, как в организм нардепа попали наркотические вещества – добровольно или нет. 

"Версия [об удушении] не выдерживает никакой критики, поскольку у нас есть непрерывное видео последних минут жизни господина Полякова – с момента нарушения автомобилем такси ПДД и в дальнейшем проведения соответствующих реанимационных мероприятий. Мы все видели, что господин Поляков в беспомощном состоянии, но он был однозначно жив, поэтому любые версии об удушении не выдерживают никакой критики. А полоска, которая была на шее, по результатам экспертизы, является [следом] от золотой цепочки, которая была на шее потерпевшего. Говорить о попытке удушения, тем более об успешной, не приходится", – добавил замминистра.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета.

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан "внешне абсолютно в здоровом состоянии", заявлял Енин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, смерть, убийство, полиция, следствие, допрос, Евгений Енин, Антон Поляков, Анна Скороход
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивые девочки и два серьезных пацана". Анатолий Анатолич показал жену и троих детей
"Красивые девочки и два серьезных пацана". Анатолий Анатолич показал жену и троих детей
"Моложе стала", "Лет 20 бы дала". 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу
"Моложе стала", "Лет 20 бы дала". 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием
"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием
"Пугалкин", " Ржака". Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео
"Пугалкин", " Ржака". Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео
  "Очень сильно вас люблю". Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на "вы"
  "Очень сильно вас люблю". Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на "вы"
Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом
Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом
"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь
"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS