Журналистка Соколова опубликовала отчет украинской разведки о спецоперации по вагнеровцам. Ее считают "проведенной"

По словам Соколовой, документы ей "подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад". Она сообщила, что вместе с коллегами изучила их содержание и считает документы оригинальными.

Первый документ – докладная записка начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану от 22 июня 2020 года. Другой – утвержденный Бурбой отчет о проведении спецоперации, подписанный 4 августа начальником специального резерва ГУР Юрием Семенюком.

Согласно отчету, ГУР передал СБУ материалы на 138 человек, а для трансфера по маршруту Москва – Минск – Стамбул была сформирована группа из 48 лиц. Отмечается, что через турфирму были приобретены билеты на самолет авиакомпании Turkish Airlines сообщением Минск – Стамбул для 33 человек на 25 июля и для 14 человек – на 27 июля.

"Однако после решения высшего военно-политического руководства Украины о переносе даты вылета осуществлены бронирование и закупка авиабилетов на 30 июля 2020 года на 33 человека и на 1 августа 2020 года на 14 человек (вторая группа) и медицинских страховок", – говорится в отчете.

В то же время в документе нет информации, кто именно из высшего военно-политического руководства принимал решение.

В итоговом разделе отчета предлагается считать спецоперацию "Авеню" проведенной, а расходы на нее (около 720 тыс. грн) – "оправданными".

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".