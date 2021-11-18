Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы – врач

Об этом рассказала журналистам врач-реаниматолог Гулико Килиптари, сообщает "Грузия Online".

Сегодня Саакашвили, который держит голодовку уже 49 дней, во время встречи с адвокатами потерял сознание. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Что стало причиной потери сознания, станет известно после проведения обследований, отметила Килиптари.

"Оставляем в реанимационном отделении. Он будет под постоянным наблюдением. Ему нужен мониторинг, мониторинг всего, я имею в виду и жизненные функции. Это решение мы приняли сегодня, так как его состояние к тому времени значительно ухудшилось. Такая длительная голодовка, проблемы – это вызывает множество изменений в организме", – сказала врач.

Как пишет "Новости-Грузия", Килиптари заявила, что потеря сознания была краткосрочной.

"Было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен. Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме… После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось", – добавила она.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявляла сегодня, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отметила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости.