Суд избрал Леросу меру пресечения

Лерос обязан сдать загранпаспорт до 10 января 2022 года.

Прокурор просил на два месяца отправить нардепа под круглосуточный домашний арест, однако судья не удовлетворила эту просьбу.

Заседание по мере пресечения Леросу переносили два раза.