Суд избрал Леросу меру пресечения

Лерос обязан сдать загранпаспорт до 10 января 2022 года.
Прокурор просил на два месяца отправить нардепа под круглосуточный домашний арест, однако судья не удовлетворила эту просьбу.
Заседание по мере пресечения Леросу переносили два раза.
Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.
Второе подозрение касается публикации Леросом в марте прошлого года видео, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Андрей Ермак тогда пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.