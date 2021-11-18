ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд избрал Леросу меру пресечения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для Лероса
Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для Лероса
Фото: Ґрати / Telegram

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал внефракционному народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства, передает корреспондент "ГОРДОН".

Лерос обязан сдать загранпаспорт до 10 января 2022 года.

Прокурор просил на два месяца отправить нардепа под круглосуточный домашний арест, однако судья не удовлетворила эту просьбу.

Заседание по мере пресечения Леросу переносили два раза.

Контекст:

Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Второе подозрение касается публикации Леросом в марте прошлого года видео, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должностиАндрей Ермак тогда пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Теги: расследование, Гео Лерос, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (90354)
2
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (84519)
3
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (66363)
4
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (57118)
5
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (56569)
6
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (54028)
7
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (53035)
8
"Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем (45603)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS