Избрание Леросу меры пресечения перенесли

Лерос говорил, что его хотят отправить под домашний арест Фото: Geo Leros / Fаcebook

"Суд по избранию мне меры пресечения перенесен на 16 ноября 2021 года на 15.25", – написал он.

Меру пресечения собирались избирать Леросу в 17.00, о чем было сказано в повестке, которую нардеп опубликовал ранее. По его данным, речь шла о домашнем аресте.

Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате Андрея Ермака Денисе Ермаке.