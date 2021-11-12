"С сильной ухмылкой он смотрел на меня". Лерос объяснил, почему показал средний палец Зеленскому

По его словам, в другой ситуации он и сам осудил бы такие действия со стороны народного депутата по отношению к президенту.

"Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня... Это буквально ухмылка всем украинцам, он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю", – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что не собирался заранее этого делать, несмотря на то, что "ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была".

"Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента. Безусловно, я считаю, что такого поведения не должно быть в Верховной Раде. Но учитывая контекст, который сегодня есть у нас в стране, я не жалею о сделанном", – сказал Лерос.

Нардеп сообщил также, что, по его информации, на протяжении нескольких дней генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказывалась подписывать подозрение ему, так как оно политически мотивировано и абсурдно.

"Они нашли одного из замов, которого буквально заставил Офис президента подписать это подозрение", – утверждает Лерос.