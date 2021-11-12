"С сильной ухмылкой он смотрел на меня". Лерос объяснил, почему показал средний палец Зеленскому

По его словам, в другой ситуации он и сам осудил бы такие действия со стороны народного депутата по отношению к президенту.
"Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня... Это буквально ухмылка всем украинцам, он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю", – заявил нардеп.
Он подчеркнул, что не собирался заранее этого делать, несмотря на то, что "ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была".
"Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента. Безусловно, я считаю, что такого поведения не должно быть в Верховной Раде. Но учитывая контекст, который сегодня есть у нас в стране, я не жалею о сделанном", – сказал Лерос.
Нардеп сообщил также, что, по его информации, на протяжении нескольких дней генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказывалась подписывать подозрение ему, так как оно политически мотивировано и абсурдно.
"Они нашли одного из замов, которого буквально заставил Офис президента подписать это подозрение", – утверждает Лерос.
4 ноября Лерос назвал президента "главным предателем в Украине", а после того, как спикер попросил выключить ему микрофон, нардеп показал средний палец в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Слуга народа" потребовала от регламентного комитета Рады дать оценку поведению нардепа. Комитет 10 ноября рекомендовал отстранить Лероса от участия в пяти заседаниях парламента.
11 ноября Леросу вручили подозрение из-за показанного в Верховной Раде среднего пальца в сторону президента.
В Госбюро расследований сообщили, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу) Уголовного кодекса Украины.
"Народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства... Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", – заявили в ГБР.
В ГБР сделали вывод, что в действиях Лероса "четко прослеживается цель – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности".