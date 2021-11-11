Оснований для избрания меры пресечения Леросу сейчас нет – Офис генпрокурора

В ведомстве отметили, что в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей (ст. 177 УПК Украины) в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения к нему меры пресечения.
"Это может быть личное обязательство или личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения", – объяснили в Офисе генпрокурора.
Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
4 ноября 2021 года Лерос назвал Зеленского "главным предателем в Украине", а после того, как спикер попросил выключить ему микрофон, нардеп показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. "Слуга народа" потребовала от регламентного комитета Рады дать оценку поведению нардепа.
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на заседании 10 ноября рекомендовал отстранить Лероса от участия в пяти заседаниях парламента.
11 ноября нардеп написал в Facebook, что ему вручают подозрение во дворе дома, где он проживет.