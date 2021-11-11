Оснований для избрания меры пресечения Леросу сейчас нет – Офис генпрокурора

Во время досудебного расследования к Леросу могут применить личное обязательство или личное поручительство Фото: Geo Leros / Facebook

В ведомстве отметили, что в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей (ст. 177 УПК Украины) в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения к нему меры пресечения.

"Это может быть личное обязательство или личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения", – объяснили в Офисе генпрокурора.