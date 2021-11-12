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Госбюро расследований вручило Леросу еще одно подозрение, оно касается невыполнения решения суда

Подозрение Леросу вручили в ГБР
Подозрение Леросу вручили в ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило внефракционному народному депутату Гео Леросу второе подозрение за два дня. О втором подозрении нардеп сообщил 12 ноября в Fаcebook.

"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17.00 в Печерском суде. Внимание! За то, что не опроверг пост о [брате главы Офиса президента Украины Андрея Ермака] Денисе Ермаке", – написал Лерос.

Народный депутат назвал происходящее с ним "расправой" со стороны президента Владимира Зеленского.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4514566748580419

В ГБР сегодня рассказали, не указывая фамилий, что подозрение вручено "за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу".

"Следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст", – говорится в сообщении ведомства.

В ГБР подчеркнули, что нардеп "намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности".

"Квалифицировано уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы", – объяснили в Госбюро расследований.

Контекст:

11 ноября Леросу вручили подозрение по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде Зеленскому и Ермаку.

11 августа Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против Лероса, отменил решение Печерского райсуда от 31 мая этого года, который отказал в удовлетворении иска, и полностью удовлетворил требования Ермака. Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака информацию, которую Лерос в марте 2020 года опубликовал у себя в Facebook: он тогда обвинил братьев в "торговле должностями". Нардепа обязали опровергнуть информацию. Кроме того, истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в 1 грн – теперь Лерос должен будет заплатить ее Ермаку. 

29 марта 2020 года Лерос обнародовал видео, на которых Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. "Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", – написал нардеп. Сейчас пост не доступен.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников (в сентябре 2020 года Денис Ермак подал иск к Леросу в Печерский суд). Зеленский 20 мая 2020-го заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

На заседании Верховной Рады в сентябре Гео Лерос упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу". После этих высказываний Гео Лероса исключили из фракции партии "Слуга народа".

Теги: народные депутаты, Печерский суд, Государственное бюро расследований, апелляционный суд, подозрение, Гео Лерос, суд, ГБР, Денис Ермак
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