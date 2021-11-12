Госбюро расследований вручило Леросу еще одно подозрение, оно касается невыполнения решения суда

"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17.00 в Печерском суде. Внимание! За то, что не опроверг пост о [брате главы Офиса президента Украины Андрея Ермака] Денисе Ермаке", – написал Лерос.

Народный депутат назвал происходящее с ним "расправой" со стороны президента Владимира Зеленского.

В ГБР сегодня рассказали, не указывая фамилий, что подозрение вручено "за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу".

"Следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст", – говорится в сообщении ведомства.

В ГБР подчеркнули, что нардеп "намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности".

"Квалифицировано уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы", – объяснили в Госбюро расследований.