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Заседание суда по мере пресечения Леросу отложили

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Заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения для Лероса перенесли на 18 ноября
Заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения для Лероса перенесли на 18 ноября
Фото: Geo Leros / Facebook

Заседание Печерского районного суда Киева, на котором планировали рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения для внефракционного народного депутата Гео Лероса, отложили для выяснения вопросов, касающихся вручения подозрения парламентарию.

Об этом на заседании 16 ноября сказала судья, заседание транслировалось на странице Лероса в Facebook.

Следующее назначили на 18 ноября на 15.30.

Как сообщает Общественное, Лерос считает, что подозрение ему вручили с нарушениями.

"Они объединили два подозрения в одно дело. Что удивительно. Потому что, соответственно, одно – это о хулиганстве, инциденте с пальцем в Верховной Раде. Второе – в связи с пленками Ермака. К материалам дела не приобщили, что подозрение по народному депутату может подписывать только генеральный прокурор. Если он отсутствует, то исполняющий обязанности", – сказал Лерос.

Прокуроры планировали просить об избрании для нардепа меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Лерос, отвечая на вопрос, зачем показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказал, что это был импульсивный поступок.

"Я считаю, что это было импульсивное решение. В других обстоятельствах я бы осудил действия нардепа, если бы он совершил нечто подобное. Но будем рассматривать данный инцидент в контексте. В контексте того, что на меня напал депутат "Слуги народа" Николай Тищенко. Никаких санкций, его не отстранили, уголовное дело не открыли. Мне не раз отключали микрофон в Верховной Раде. И снова господин [спикер парламента Руслан] Стефанчук для того, чтобы не слушать критику Верховной Рады, решил выслужиться перед Зеленским и отключил мне микрофон", – добавил он.

Заседание по мере пресечения Леросу переносят второй раз, предыдущее должно было состояться 12 ноября.

https://www.facebook.com/leros.geo/videos/615828333104178/

Контекст:

Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Второе подозрение касается публикации Леросом в марте прошлого года видео, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должностиАндрей Ермак тогда пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Печерский суд, подозрение, Гео Лерос, Николай Тищенко, домашний арест, суд
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