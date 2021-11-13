СМИ опубликовали протокол допроса Лероса, где тот якобы говорит о страпонах и гомосексуальности Ермака. В ГБР протокол назвали фейком

Согласно фрагменту протокола, опубликованному в СМИ, Лерос на допросе якобы рассказывал историю возникновения жеста "средний палец". А именно – битву между французами и англичанами в 1415 году. Тогда французы договорились отрезать средние пальцы пленным, чтоб английские лучники не могли натягивать тетиву. Однако англичане в битве победили и стали показывать средние пальцы, как знак того, что они победили и палец у них на месте.

"Если бы президент [Владимир] Зеленский не играл писюном на рояле, а учил историю в своем Криворожском университете, он бы знал это уникальное историческое событие. Поэтому этот жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле", – говорится якобы в протоколе.

Также Лерос якобы упоминал на допросе главу Офиса президента Андрея Ермака и говорил о гомосексуальной ориентации последнего.

"Потому что именно один из пальцев, вытянутый вперед, мог напоминать Андрею Борисовичу размер страпона, которым он мог бы пользоваться", – якобы добавил Лерос, предложив изъять у Ермака страпоны для проведения объективных следственных действий.

Фото: censor.net

Однако в этот же день ГБР опубликовало опровержение информации и сообщило, что обнародованный журналистами протокол – фейк.

"Эта информация является фейком, поскольку в материалах уголовного производства документ, изображенный на фото, отсутствует. Просим СМИ проверять свои источники информации и не дезинформировать общество, распространяя фейки", – говорится в сообщении ведомства.