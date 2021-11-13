Береза и Лерос заявили, что Лещенко будет отвечать за информполитику Офиса президента вместо Подоляка

"Действительно, досадная история. Но после того, как были обнародованы рейтинги президента и "Слуги народа" в Офисе президента, сказали до свидания господину Подоляку. Он еще остается помощником или советником господина Ермака, но уже не руководит информационной политикой…” – заявил Береза.

По его словам, эту функцию теперь будет выполнять член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

"Вместо господина Подоляка будет Сергей Лещенко. И это не шутка", – сказал Береза, добавив, что получил эту информацию от одного из нардепов от "Слуги народа".

О том, что Лещенко заменит Подоляка, написал в Facebook и нардеп Гео Лерос.

"Сергей Лещенко теперь будет отвечать за информацию о политике Офиса президента вместо Подоляка. Пишите в комментариях, что думаете о легализации проституции во власти", – сообщил он.

Сам Лещенко сразу после заявлений Лероса и Березы прямо не говорил, правдивая ли это информация. Однако в комментариях под постом журналиста Сергея Руденко на вопрос о том, говорил ли Береза неправду, Лещенко ответил: "А Береза когда-нибудь говорит правду?"

Скриншот: Сергій Руденко / Facebook

