Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Она отметила, что во время разговора с Харрис и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном Байден "был в хорошем настроении и в это время вернулся к своим обязанностям".
Псаки проинформировала, что президент будет оставаться в госпитале имени Уолтера Рида до завершения медосмотра.
.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021
В должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года.
19 ноября Псаки сообщила, что Байден ненадолго передаст полномочия Харрис, пока будет находиться под наркозом во время колоноскопии.
Харрис – первая женщина на посту вице-президента США. Теперь она стала первой женщиной, которая исполняла президентские обязанности.