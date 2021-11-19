Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Она отметила, что во время разговора с Харрис и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном Байден "был в хорошем настроении и в это время вернулся к своим обязанностям".

Псаки проинформировала, что президент будет оставаться в госпитале имени Уолтера Рида до завершения медосмотра.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021



