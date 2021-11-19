ГОРДОН
 
 
МИР

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Байден останется в госпитале до завершения медосмотра
Байден останется в госпитале до завершения медосмотра
Фото: EPA

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после кратковременной передачи их вице-президенту Камале Харрис. Об этом в Twitter сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что во время разговора с Харрис и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном Байден "был в хорошем настроении и в это время вернулся к своим обязанностям".

Псаки проинформировала, что президент будет оставаться в госпитале имени Уолтера Рида до завершения медосмотра.


Контекст:

В должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года.

19 ноября Псаки сообщила, что Байден ненадолго передаст полномочия Харрис, пока будет находиться под наркозом во время колоноскопии. 

Харрис – первая женщина на посту вице-президента США. Теперь она стала первой женщиной, которая исполняла президентские обязанности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Джен Псаки, Белый дом, Камала Харрис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10 тыс.
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10 тыс.
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок (134489)
2
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (70327)
3
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (68903)
4
"Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны" (62787)
5
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном (50322)
6
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад (48003)
7
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула себе между ног мобильный телефон (43781)
8
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат (43020)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS