Байдена введут в наркоз, он передает свои полномочия вице-президенту

По ее словам, речь идет об "обычной колоноскопии", ее Байдену будут делать в военно-медицинском центре в местности Бетесда (штат Мэриленд, США), что находится в пригороде Вашингтона.

Псаки объяснила, что Байден, "в соответствии с конституционным процессом", передаст власть Харрис на тот "короткий период", во время которого будет пребывать под наркозом.

Спикер Белого дома отметила, что 78-летний (79 лет ему исполнится 20 ноября) Байден пройдет "такое же обследование", как и Джордж Буш – младший во время своего президентства – в 2002-м и 2007 годах.