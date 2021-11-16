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Байден трижды за год отклонил пакеты санкций против России – Politico

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По мнению Байдена, ограничения были недостаточно жесткими, сообщили источники Politico
По мнению Байдена, ограничения были недостаточно жесткими, сообщили источники Politico
Фото: EPA

Президент США Джо Байден в 2021 году трижды отклонял предлагаемый представителями Совета национальной безопасности пакет санкций против РФ. Об этом 15 ноября написало Politico.

По мнению главы Белого дома, ограничения были недостаточно жесткими, сообщили источники издания.

Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что Байден не просил, чтобы санкции носили карательный характер или причиняли вред российскому народу.

По его словам, американский президент хотел быть уверенным в том, что ограничения являются "умными" и достаточно продуманными, чтобы изменить линию поведения Кремля.

Контекст:

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Байден и глава Кремля Владимир Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления в должность американского президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире.

20 августа США расшили санкции против РФ. В санкционный список добавили девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Палата представителей Конгресса США 23 сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год на $778 млрд. В рамках него конгрессмены также предлагают ввести ряд санкций – против российского госдолга, против 35 россиян за нарушение прав человека и против российского газопровода "Северный поток – 2".

Свой вариант оборонного бюджета еще должен предложить Сенат США, после чего обе палаты Конгресса согласуют свои версии. Затем документ отправят на подпись Байдену.

Возможное принятие США новых санкций против России является "наихудшим сценарием" развития отношений двух стран, заявили в Кремле. Это "существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и "скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога", отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной в начале ноября.

Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, президент, ограничения
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