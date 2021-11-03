"У него горит тундра". Байден раскритиковал Путина за отказ посетить климатический саммит в Глазго

Байден назвал "большой ошибкой" неучастие в саммите главы КНР Си Цзиньпиня.
"Китай упустил возможность оказать влияние на людей во всем мире и на людей здесь, на COP26. Это гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?", – отметил президент США
Глава Белого дома также раскритиковал президента России Владимира Путина.
"У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать", – сказал Байден.
1 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не выступит на климатическом саммите, но записал видеообращение к участникам конференции. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Пескова, в Глазго не была предусмотрена возможность участия в формате видеоконференции.
На сайте Кремля 2 ноября опубликовали видеообращение Путина к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН. В нем президент РФ сказал, что в России расположены около 20% лесных массивов планеты.
Агентство "РИА Новости" 3 ноября опубликовало в Telegram видео пожара в тундре.
"Сухая трава горит в Магаданской области на площади в 360 га. Температура воздуха -20 °С, что затрудняет тушение (водоемы замерзли). По словам представителя "Авиалесоохраны", ситуация уникальная, обычно в это время тундра засыпана снегом", – отметили в посте.
26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.