"У него горит тундра". Байден раскритиковал Путина за отказ посетить климатический саммит в Глазго

Байден: У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы Фото: ЕРА

Байден назвал "большой ошибкой" неучастие в саммите главы КНР Си Цзиньпиня.

"Китай упустил возможность оказать влияние на людей во всем мире и на людей здесь, на COP26. Это гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?", – отметил президент США

Глава Белого дома также раскритиковал президента России Владимира Путина.

"У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать", – сказал Байден.

1 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не выступит на климатическом саммите, но записал видеообращение к участникам конференции. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Пескова, в Глазго не была предусмотрена возможность участия в формате видеоконференции.

На сайте Кремля 2 ноября опубликовали видеообращение Путина к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН. В нем президент РФ сказал, что в России расположены около 20% лесных массивов планеты.

Агентство "РИА Новости" 3 ноября опубликовало в Telegram видео пожара в тундре.

"Сухая трава горит в Магаданской области на площади в 360 га. Температура воздуха -20 °С, что затрудняет тушение (водоемы замерзли). По словам представителя "Авиалесоохраны", ситуация уникальная, обычно в это время тундра засыпана снегом", – отметили в посте.