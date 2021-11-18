Кремль анонсировал онлайн–переговоры Путина с Байденом. Будут говорить о НАТО и Украине

16 июня Байден (справа) в Женеве провел первую встречу с Путиным (слева) в качестве главы Белого дома Фото: EPA

Песков отметил, что беседа двух президентов может состоятся до Нового года, "но, может быть, и позже". По словам спикера Кремля, это "будет зависеть от того, насколько сойдутся графики двух президентов и какой именно формат они выберут". Более предпочтительным является видеоформат, уточнил Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что в повестке готовящихся контактов Путина и Байдена есть темы Украины и активности НАТО у границ РФ.

Действия Альянса вызывают обеспокоенность, а также необходимость принятия адекватных мер со стороны России, но, принимая их, РФ "действует на своей территории", подчеркнул Песков.