ГОРДОН
 
 
МИР

Путин рассказал о разрушении Западом "уникальных" отношений с РФ и поручил подольше там сохранять "известное напряжение"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Несколько волн расширения НАТО приблизили военную инфраструктуру Альянса вплотную к границам РФ, отметил Путин
Несколько волн расширения НАТО приблизили военную инфраструктуру Альянса вплотную к границам РФ, отметил Путин
Фото: kremlin.ru

До приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России отношения РФ со странами Запада были почти союзническими. Об этом 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД, которое транслировал телеканал "Россия 24", заявил глава Кремля Владимир Путин.

"Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы", – сказал Путин.

По его словам, несколько волн расширения НАТО приблизили военную инфраструктуру Альянса вплотную к границам РФ, а в Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы под ударные комплексы.

Путин также отметил, что в последнее время предупреждения РФ в странах Запада "производят определенный эффект – известное напряжение там все-таки возникло".

"Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт", – подчеркнул российский президент.

Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову добиваться "предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий" безопасности на западном направлении.

"Просто так существовать и думать, что там завтра может произойти, Россия не может", – резюмировал Путин.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, говорил Столтенберг.

18 октября Россия заявила о приостановлении работы своего постоянного представительства при НАТО. В Альянсе отметили, что сожалеют о решении Москвы. Столтенберг сказал, что подход НАТО к РФ остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог.

Столтенберг говорил 20 октября, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Лавров 25 октября заявил, что у России нет никаких отношений с НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, Румыния, Польша, граница, угрозы, президент, безопасность, разрушения, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Почему так дешево выглядит? Словно на трассе работает" Рената Литвинова удивила сеть необычным нарядом
"Почему так дешево выглядит? Словно на трассе работает" Рената Литвинова удивила сеть необычным нарядом
  "Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье
  "Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье
  "Некоторые звезды и впрямь считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой
  "Некоторые звезды и впрямь считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (90943)
2
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (84812)
3
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (67200)
4
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (58489)
5
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (58016)
6
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (54767)
7
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (54282)
8
"Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем (45706)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS