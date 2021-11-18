Путин рассказал о разрушении Западом "уникальных" отношений с РФ и поручил подольше там сохранять "известное напряжение"

"Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы", – сказал Путин.

По его словам, несколько волн расширения НАТО приблизили военную инфраструктуру Альянса вплотную к границам РФ, а в Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы под ударные комплексы.

Путин также отметил, что в последнее время предупреждения РФ в странах Запада "производят определенный эффект – известное напряжение там все-таки возникло".

"Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт", – подчеркнул российский президент.

Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову добиваться "предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий" безопасности на западном направлении.

"Просто так существовать и думать, что там завтра может произойти, Россия не может", – резюмировал Путин.