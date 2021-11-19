Байден допустил возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

О том, что Соединенные Штаты намерены объявить дипломатический бойкот предстоящей Олимпиады в Пекине, 16 ноября со ссылкой на источники сообщила The Washington Post.

"Мы рассматриваем такой вопрос", – сказал Байден.

Дипломатический бойкот означает, что официальные лица страны не будут присутствовать на Олимпиаде. Предполагается, что таким образом США смогут отреагировать на нарушение прав человека властями Китая без ущерба для американских спортсменов. Обсуждение проходит "на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем", пишет BBC.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 мая не исключил, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Блинкен подчеркнул, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. Бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине призвали также в Конгрессе США.

15 ноября Байден провел онлайн-переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые длились более трех часов. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки 18 ноября заявила, что лидеры США и Китая не обсуждали Олимпийские игры во время этого разговора, сообщается на сайте Белого дома.

В то же время, по словам Псаки, у нее пока нет актуальной информации, "каким будет присутствие США" на Играх.