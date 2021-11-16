США объявят дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 в Пекине – СМИ

Байден во время разговора с Си Цзиньпином 15 ноября выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне Фото: EPA

Отмечается, что ни президент Джо Байден, ни другие официальные лица правительства США не будут присутствовать на Олимпиаде в Китае.

Дипломатический бойкот Игр вводится для того, чтобы отреагировать на нарушение прав человека властями Китая, но без ущерба для спортсменов США.

Ожидается, что решение о бойкоте Олимпиады в Пекине Байден одобрит до конца ноября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 мая не исключил, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Блинкен подчеркнул, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров.

Бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине призвали также в Конгрессе США.