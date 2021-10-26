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Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине показал, как будут выглядеть медали Игр 2022

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Форма медалей зимних Игр в Пекине напоминает награды летней Олимпиады 2008
Форма медалей зимних Игр в Пекине напоминает награды летней Олимпиады 2008
Фото: Beijing 2022 / Twitter

Организационный комитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 в Пекине представил дизайн медалей, которые будут получать спортсмены. Об этом 26 октября сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Награды получили название "Тонг Ксинь", что означает "вместе как единое целое".

Дизайн медалей Игр 2022 имеет классический вид и основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами, пять колец символизируют олимпийский дух.

Отмечается, что форма медалей напоминает награды летней Олимпиады 2008, подчеркивая, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.

На лицевой стороне в центре медалей выгравированы пять олимпийских колец, а вокруг – надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков.

На обратной стороне в центре наград размещена эмблема Олимпиады 2022, а вокруг нее на китайском выгравировано полное название Игр. Кроме того, на обороте в самом большом кольце выгравировано название вида соревнований.

Фото: Beijing 2022 / Twitter
Фото: Beijing 2022 / Twitter

Медали для Паралимпийских зимних игр 2022 имеют тот же дизайн и концепцию, что и олимпийские награды.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Как отмечали в МОК, Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

Кроме того, на Олимпиаде 2022 спортсменам рекомендовали свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом.

Теги: Китай, спорт, Олимпиада 2022, МОК, Пекин, Олимпиада, дизайн, медали, спортсмены, награды, соревнования, Олимпийские игры
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