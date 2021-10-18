В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады 2022. Видео

Церемония проходила в условиях карантинных ограничений, поэтому на ней присутствовал только президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и несколько других гостей.

Первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции стал горнолыжник Иоаннис Антониу, который участвовал в эстафете огня Игр 2014 года в Сочи, а также нес греческий флаг на закрытии Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

Затем огонь передали китайскому олимпийцу Ли Цзяцзюню – обладателю пяти медалей в конькобежном спорте на зимних Олимпийских играх 1998-го, 2002-го и 2006 годов.

После церемонии олимпийский огонь перевезут на стадион "Панафинаикос" в Афинах, где 19 октября состоится официальная передача организационному комитету Пекина 2022 перед тем, как огонь уйдет в Китай.