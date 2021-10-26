На Олимпиаде 2022 спортсменам рекомендовали свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом

Невакцинированные спортсмены будут обязаны находиться в изоляции в течение 21 дня по прибытии на Олимпиаду 2022 Фото: EPA

Два пособия – для спортсменов и отдельно "для всех других заинтересованных сторон" совместно разработали МОК, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр 2022 в Пекине. Они включают в себя последние научные рекомендации и меры по противодействию распространению COVID-19, отметил исполнительный директор Олимпийских игр МОК Кристоф Дуби.

Как отмечается в пособиях, всем приехавшим в Китай иностранцам рекомендовано "свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом".

"COVID-19 преимущественно передается через мелкие частицы жидкости в нашем дыхании, выдыхаемом при кашле, чиханье, разговоре, крике или пении. Вот почему так важно пройти вакцинацию, свести к минимуму физическое взаимодействие, носить маску и избегать закрытых и многолюдных помещений", – говорится в правилах Игр 2022.

Спортсменам нужно будет полностью привиться от COVID-19 по крайней мере за 14 дней до отъезда в Китай, а невакцинированные будут обязаны находиться в изоляции в течение 21 дня по прибытии в Пекин.

В случае нарушения правил против спортсменов возможно применение санкций в виде временного изъятия аккредитации, дисквалификации, штрафов.

Следующая версия пособий будет опубликована в декабре.