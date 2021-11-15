Китай строит корабль-космодром нового типа

Судно будет использоваться вблизи нового космодрома в городе Хайян на восточном побережье провинции Шаньдун Фото: CASC

Габариты корабля составляют 162,5х40 м. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2022 году.

Судно нового типа будет оснащено необходимым оборудованием для поддержки пусков ракет-носителей Long March 11, более крупных ракет – Smart Dragon, а также будущих носителей на жидком топливе, сказано в сообщении.

В будущем корабль планируют использовать в качестве посадочной платформы для первых ступеней ракет-носителей аналогично SpaceX, которая использует такие платформы для посадки первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.

Как сообщают СМИ, построение корабля-космодрома обеспечит Китаю больше возможностей для вывода кораблей в космическое пространство, а также снизит нагрузку, которая возлагается на четыре основных космодрома страны.