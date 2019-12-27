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Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5"

С помощью запущенной 27 декабря ракеты-носителя "Чанчжэн-5" Китай планирует тестировать технологии для будущих космических миссий.

 
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Китай в третий раз запустил ракету "Чанчжэн-5"
Китай в третий раз запустил ракету "Чанчжэн-5"
Скриншот: New China TV / YouTube

27 декабря с космодрома в провинции Хайнань на юге Китая произведен запуск большой ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Об этом сообщает "Синьхуа".

Агентство отмечает, что это третий запуск такой ракеты.

"Радіо Свобода" информирует со ссылкой на официальных представителей китайского космического агентства, что в этом полете планируют протестировать "ключевые технологии для будущих миссий".

Первый полет "Чанчжэн-5" состоялся в 2016 году, он был успешным. Второй запуск ракеты-носителя такого типа – в 2017 году – завершился неудачей.

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Видео: New China TV / YouTube
Теги: Китай, космос, технологии, космодром, ракета, запуск
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