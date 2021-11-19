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Саакашвили голодает 50-й день. В правящей партии Грузии допустили его перевод в гражданскую клинику

Саакашвили вчера потерял сознание и был переведен в реанимацию
Саакашвили вчера потерял сознание  и был переведен в реанимацию
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает 50-й день, напомнили 19 ноября на его странице в Facebook.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/430698051759131

18 ноября грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. В правительстве страны не видели причин для беспокойства, но позже в тот же день Саакашвили на встрече с адвокатами потерял сознание. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Политик находится в реанимации тюремной больницы. Врач-реаниматолог Гулико Килиптари говорила вчера, что его состояние после обморока удалось стабилизировать. Однако, как пишет "Грузия Online", врачи из экспертной группы неправительственной организации "Эмпатия" оценивают состояние Саакашвили как остро критическое. 

"Его надо перевести в мультипрофильную клинику, поскольку здесь нет непрерывного цикла обеспечения здравоохранения, на месте нет всех врачей, а у лечащего врача нет навыков ведения такого пациента, который в критически тяжелом состоянии", – заявила руководитель "Эмпатии" Мариам Джишкариани после посещения Саакашвили в реанимации 18 ноября. 

Она рассказала, что у политика начались провалы в памяти. Врач-реаниматолог Леван Беселия из экспертной группы "Эмпатии" говорит, что Саакашвили нужно незамедлительно перевести в гражданскую больницу. 

"Врачи [в тюремной больнице] не решают вопросы и, к сожалению, эти врачи хорошо не знают свои права… В тюремной больнице решения принимают не врачи, а какие-то люди, одетые в черную форму. Нельзя, чтобы во время медицинской проверки немедицинский персонал распоряжался, кто заходит, а кто выходит из палаты", – объяснила Джишкариани. 

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику, если врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил вечером 18 ноября депутат парламента от этой политсилы, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Об этом пишет "Новости-Грузия". 

"Сегодня уже запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня, и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования, то пациента переведут в другую клинику. [...] Единственным основанием для решения станут медицинские показатели", – сказал он. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, больница, голодовка, Грузинская мечта, реанимация, задержание Саакашвили в Грузии
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