Саакашвили голодает 50-й день. В правящей партии Грузии допустили его перевод в гражданскую клинику

18 ноября грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. В правительстве страны не видели причин для беспокойства, но позже в тот же день Саакашвили на встрече с адвокатами потерял сознание. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Политик находится в реанимации тюремной больницы. Врач-реаниматолог Гулико Килиптари говорила вчера, что его состояние после обморока удалось стабилизировать. Однако, как пишет "Грузия Online", врачи из экспертной группы неправительственной организации "Эмпатия" оценивают состояние Саакашвили как остро критическое.

"Его надо перевести в мультипрофильную клинику, поскольку здесь нет непрерывного цикла обеспечения здравоохранения, на месте нет всех врачей, а у лечащего врача нет навыков ведения такого пациента, который в критически тяжелом состоянии", – заявила руководитель "Эмпатии" Мариам Джишкариани после посещения Саакашвили в реанимации 18 ноября.

Она рассказала, что у политика начались провалы в памяти. Врач-реаниматолог Леван Беселия из экспертной группы "Эмпатии" говорит, что Саакашвили нужно незамедлительно перевести в гражданскую больницу.

"Врачи [в тюремной больнице] не решают вопросы и, к сожалению, эти врачи хорошо не знают свои права… В тюремной больнице решения принимают не врачи, а какие-то люди, одетые в черную форму. Нельзя, чтобы во время медицинской проверки немедицинский персонал распоряжался, кто заходит, а кто выходит из палаты", – объяснила Джишкариани.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику, если врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил вечером 18 ноября депутат парламента от этой политсилы, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Об этом пишет "Новости-Грузия".

"Сегодня уже запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня, и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования, то пациента переведут в другую клинику. [...] Единственным основанием для решения станут медицинские показатели", – сказал он.