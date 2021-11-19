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ПОЛИТИКА

Омбудсмен Украины призвала власти Грузии разрешить перевод Саакашвили в больницу в третьей стране

Денисова призвала обеспечить перевод Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий
Денисова призвала обеспечить перевод Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий
Фото: EPA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод экс-президента страны, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая сможет обеспечить реабилитацию политика после голодовки. Об этом Денисова сказала на брифинге 18 ноября, который транслировался в Facebook украинского омбудсмена.

"Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михаила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии", – сказала Денисова.

Омбудсмен Украины также призвала другие страны и международные правозащитные организации "поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки", а также "перевода его для такой реабилитации в медицинское учреждение, имеющее ресурсы и опыт выведения из длительного голодания и возобновления функций организма в третьей стране".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/331633615438395/

В четверг Саакашвили, который голодает 49-й день, перевели в реанимацию тюремной больницы. Он потерял сознание во время встречи с адвокатами. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках

Врач-реаниматолог Гулико Килиптари заявила, что потеря сознания была краткосрочной. После реанимационных действий его состояние стабилизировалось, добавила она.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявляла 18 ноября, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отметила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, больница, реабилитация, Тбилиси, голодовка, омбудсмен, президент, брифинг
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