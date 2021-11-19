Омбудсмен Украины призвала власти Грузии разрешить перевод Саакашвили в больницу в третьей стране

"Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михаила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии", – сказала Денисова.

Омбудсмен Украины также призвала другие страны и международные правозащитные организации "поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки", а также "перевода его для такой реабилитации в медицинское учреждение, имеющее ресурсы и опыт выведения из длительного голодания и возобновления функций организма в третьей стране".

В четверг Саакашвили, который голодает 49-й день, перевели в реанимацию тюремной больницы. Он потерял сознание во время встречи с адвокатами. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Врач-реаниматолог Гулико Килиптари заявила, что потеря сознания была краткосрочной. После реанимационных действий его состояние стабилизировалось, добавила она.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявляла 18 ноября, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отметила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости.