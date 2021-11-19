В Госдепартаменте США призвали власти Грузии к учету рекомендаций спецкоммиссии врачей по оценке состояния здоровья Саакашвили

В Госдепартаменте США призвали обращаться с Саакашвили "справедливо и с достоинством" Фото: EPA

Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном 18 ноября на сайте ведомства.

"Мы даем высокую оценку работе грузинского народного защитника по обеспечению надзора, формированию независимой группы медиков для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили и оценки медицинских средств в тюремной больнице, – отмечается в заявлении. – Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям народного защитника относительно надлежащего лечения".

В Госдепартаменте США "настоятельно" призвали власти Грузии "обеспечить для Саакашвили возможность посещать все судебные слушания по текущим уголовным делам в соответствии с международным правом".

"Саакашвили имеет право на справедливый суд, что включает в себя возможность лично посещать судебные слушания, если он направит соответствующий запрос", – резюмировал Прайс.

В четверг Саакашвили, который голодает 49-й день, перевели в реанимацию тюремной больницы. Он потерял сознание во время встречи с адвокатами. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Врач-реаниматолог Гулико Килиптари заявила, что потеря сознания была краткосрочной. После реанимационных действий его состояние стабилизировалось, добавила она.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявляла 18 ноября, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отметила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод Саакашвили в больницу в третьей стране, которая сможет обеспечить реабилитацию политика после голодовки.