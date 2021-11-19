Саакашвили переведут в военный госпиталь в городе Гори – минюст Грузии

Саакашвили согласился на перевод, если будут присутствовать украинский консул и его адвокат, сообщают сторонники политика Фото: EPA (архив)

"Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством", – сказал Брегадзе.

Он добавил, что решение о переводе должен принять сам Саакашвили. Брегадзе отметил, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.

Также министр предупредил, что "в случае любой провокации со стороны оппонентов", которая может помешать процедуре перевода или работе медперсонала, Саакашвили немедленно вернут в тюремную больницу.

Он добавил, что этим решением власти защищают "не только здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, но и других людей, которые сейчас голодают", – пишет грузинский "Первый канал".

Одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе сообщила журналистам, что Саакашвили уже согласился на предложение минюста Грузии о переводе в госпиталь в Гори при соблюдении ряда условий, пишет "Интерфакс-Украина".

"У Михаила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в данном случае я", – сказала Херхеулидзе.

Возлюбленная Саакашвили, украинский нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько выразила надежду, что в госпитале в Гори жизнь и здоровье политика будут в безопасности. "Тем не менее мое требование неизменно: свободу Саакашвили", – добавила она.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.