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Саакашвили переведут в военный госпиталь в городе Гори – минюст Грузии

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Саакашвили согласился на перевод, если будут присутствовать украинский консул и его адвокат, сообщают сторонники политика
Саакашвили согласился на перевод, если будут присутствовать украинский консул и его адвокат, сообщают сторонники политика
Фото: EPA (архив)

Министерство юстиции Грузии согласно перевести находящегося в заключении экс-президента страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили в военный госпиталь в Гори, находящийся в ведении министерства обороны. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Рати Брегадзе, сообщает "Новости-Грузия".

"Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством", – сказал Брегадзе.

Он добавил, что решение о переводе должен принять сам Саакашвили. Брегадзе отметил, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.

Также министр предупредил, что "в случае любой провокации со стороны оппонентов", которая может помешать процедуре перевода или работе медперсонала, Саакашвили немедленно вернут в тюремную больницу.

Он добавил, что этим решением власти защищают "не только здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, но и других людей, которые сейчас голодают", – пишет грузинский "Первый канал".

Одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе сообщила журналистам, что Саакашвили уже согласился на предложение минюста Грузии о переводе в госпиталь в Гори при соблюдении ряда условий, пишет "Интерфакс-Украина".

"У Михаила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в данном случае я", – сказала Херхеулидзе.

Возлюбленная Саакашвили, украинский нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько выразила надежду, что в госпитале в Гори жизнь и здоровье политика будут в безопасности. "Тем не менее мое требование неизменно: свободу Саакашвили", – добавила она.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/397145038823150

16 ноября, по данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится до сих пор.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, госпиталь, голодовка, Единое национальное движение, Ника Гварамия, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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