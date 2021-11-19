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Омбудсмен Грузии: У Саакашвили неврологическое расстройство – энцефалопатия Вернике

Саакашвили может впасть в кому, считают врачи
Саакашвили может впасть в кому, считают врачи
Фото: EPA

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что по заключению созданной под ее эгидой группы врачей у экс-президента Михаила Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство – энцефалопатия Вернике. Заявление опубликовано в ее Facebook.

По словам Ломджарии, такое заключение врачи сделали после посещения Саакашвили 18 ноября. Для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимы МРТ/МРА-обследования, включая магнитно-резонансную венографию головного мозга.

Омбудсмен заявляет, что эти и другие рекомендации были даны главному врачу тюремной больницы, в которой находится Саакашвили.

Она также отмечает, ссылаясь на мнение врачей, что состояние Саакашвили может еще больше ухудшиться – есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы вплоть до летального исхода.

Омбудсмен вновь призвала перевести Саакашвили в многопрофильную высокотехнологичную клинику.

https://www.facebook.com/OmbudsmanofGeorgia/posts/4451854231518738

16 ноября, по данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится до сих пор.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

18 ноября вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости, передает агентство "Новости-Грузия".

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, больница, голодовка, омбудсмен, задержание Саакашвили в Грузии
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