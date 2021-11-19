МИД Украины выразил обеспокоенность ухудшением состояния Саакашвили и призвал грузинские власти предоставить ему медпомощь

"Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской опекой, в частности, перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи", – говорится в сообщении.
Дипломаты посольства Украины в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Саакашвили. Они работают с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.
"Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и возвращению его в Украину", – подчеркнули в МИД.
18 ноября грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. В правительстве страны не видели причин для беспокойства, но позже в тот же день Саакашвили на встрече с адвокатами потерял сознание. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.
Политик находится в реанимации тюремной больницы. Врач-реаниматолог Гулико Килиптари говорила вчера, что его состояние после обморока удалось стабилизировать. Однако, как пишет "Грузия Online", врачи из экспертной группы неправительственной организации "Эмпатия" оценивают состояние Саакашвили как остро критическое.
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику, если врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил вечером 18 ноября депутат парламента от этой политсилы, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.
Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.