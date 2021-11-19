МИД Украины выразил обеспокоенность ухудшением состояния Саакашвили и призвал грузинские власти предоставить ему медпомощь

"Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской опекой, в частности, перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи", – говорится в сообщении.

Дипломаты посольства Украины в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Саакашвили. Они работают с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.

"Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и возвращению его в Украину", – подчеркнули в МИД.

18 ноября грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. В правительстве страны не видели причин для беспокойства, но позже в тот же день Саакашвили на встрече с адвокатами потерял сознание. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Политик находится в реанимации тюремной больницы. Врач-реаниматолог Гулико Килиптари говорила вчера, что его состояние после обморока удалось стабилизировать. Однако, как пишет "Грузия Online", врачи из экспертной группы неправительственной организации "Эмпатия" оценивают состояние Саакашвили как остро критическое.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику, если врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил вечером 18 ноября депутат парламента от этой политсилы, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.