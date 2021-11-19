"Для завершения голодовки и реабилитации". Ясько рассказала, когда Саакашвили переведут в военный госпиталь

"Михаил дал согласие на перевод в госпиталь в городе Гори для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации", – отметила она.
Экс-президент Грузии прекратит голодовку, которая длится 50 дней, после переезда в Гори. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия вечером 19 ноября.
"Я ни на день не собираюсь смириться со своим незаконным заключением. Надеюсь, и вы не смиритесь с тем, что я – узник [президента России Владимира] Путина", – написал Саакашвили в письме, которое Гварамия зачитал журналистам.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сегодня сказал, что госпиталь – место, где здоровье и жизнь экс-президента "будут максимально защищены государством". По словам министра, решение о переводе должен принять Саакашвили. Брегадзе отметил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.
16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.
Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится до сих пор.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.
Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.