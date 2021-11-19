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Грузинский телеканал показал палату в больнице, куда намерены перевести Саакашвили. Видео

Саакашвили могут перевести в медучреждение в Гори
Саакашвили могут перевести в медучреждение в Гори
Скриншот: TV Pirveli • ტელეკომპანია პირველი / Facebook

19 ноября грузинский TV Pirveli опубликовал в Facebook видео из палаты, которую, как утверждает телеканал, подготовили для находящегося в заключении третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который голодает уже 50 дней.

"Первые кадры из палаты, куда переводят Михаила Саакашвили", – отметили авторы ролика.

https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/927012058231414/

Сегодня стало известно, что министерство юстиции Грузии согласилось перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится до сих пор.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Теги: Грузия, медицина, Михаил Саакашвили, больница, голодовка
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