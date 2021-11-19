Города Украины на грани банкротства или социального взрыва из-за цен на газ – Кличко

Власти обещают, что в этом сезоне цена на тепло для людей расти не будет Фото: depositphotos.com

Он отметил, что, хотя платежки люди получают от городских властей, 80% тарифов – это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ.

"НКРЭКУ, министерство, Кабмин устанавливает цену на энергоносители. И это является ключевой составляющей. Мы, мэры, сделали все: и договорились, и меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам. Мы сделали все для того, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения не выросли. Это стоит бюджету города больших денег", – сказал Кличко.

Он отметил, что у Киева больше возможностей справиться с "вилкой" в ценах, чем у маленьких городов.

"На сегодняшний день 2 млрд грн столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая на сегодняшний день есть из-за подорожания газа. Это колоссальные средства! А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва", – считает Кличко.

По его словам, правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы.