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Города Украины на грани банкротства или социального взрыва из-за цен на газ – Кличко

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Власти обещают, что в этом сезоне цена на тепло для людей расти не будет
Власти обещают, что в этом сезоне цена на тепло для людей расти не будет
Фото: depositphotos.com

На компенсацию разницы цен за газ из бюджета Киева выделили 2 млрд грн. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 18 ноября.

Он отметил, что, хотя платежки люди получают от городских властей, 80% тарифов – это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. 

"НКРЭКУ, министерство, Кабмин устанавливает цену на энергоносители. И это является ключевой составляющей. Мы, мэры, сделали все: и договорились, и меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам. Мы сделали все для того, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения не выросли. Это стоит бюджету города больших денег", – сказал Кличко.

Он отметил, что у Киева больше возможностей справиться с "вилкой" в ценах, чем у маленьких городов. 

"На сегодняшний день 2 млрд грн столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая на сегодняшний день есть из-за подорожания газа. Это колоссальные средства! А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва", – считает Кличко.

По его словам, правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы.

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.

Представители правительства с тех пор неоднократно заявляли, что меморандум выполняется и тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут, об этом говорил и президент

Теги: Виталий Кличко, газ, цены, отопительный сезон, тарифы, регионы, теплоснабжение
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