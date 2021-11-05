Все регионы выполняют меморандум об отопительном сезоне, тарифы на тепло повышаться не будут – Чернышов

"Тарифы для населения увеличиваться в этом сезоне ни в коем случае не будут, тут нет региональной специфики, это касается всех без исключения", – подчеркнул он и пообещал, что министерство будет проверять выполнение этого тезиса местными властями.
Он отметил, что на мировом рынке сейчас цена на газ необоснованно высока, поскольку газ стал инструментом манипуляций со стороны РФ, но у всех ветвей власти в Украине было задание сделать так, чтобы тарифы для людей остались на уровне прошлого года.
По словам министра, в этом отопительном сезоне обеспечена одна из самых низких цен для производителей тепла. Он уточнил, что для населения цена составит 7420 грн за 1 тыс. м³ с НДС, для бюджетных и религиозных организаций – 16 800 грн за 1 тыс м³, это полная цена с НДС, распределением и транспортировкой.
"Мы уже сейчас видим, что предложенный объем газа для выработки тепловой энергии для населения по цене 7400 грн за 1 тыс. м³ позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона как с точки зрения технической, так и с точки зрения тарифной", – сказал Чернышов.
Он отметил, что за счет субвенций будет оказана дополнительная поддержка общинам с индексом налогоспособности ниже 0,9.
Чернышов подчеркнул, что что на сегодня ситуация с отопительным сезоном стабильная, и меморандум относительно прохождения отопительного сезона, подписанный между центральными и местными властями, выполняют все регионы.
24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах" тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).
Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.