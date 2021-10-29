Витренко заявил, что "Нафтогаз" обеспечит газом бюджетные учреждения на условиях поставщика "последней надежды"

Юрий Витренко: Практически все частные поставщики, выигравшие тендеры бюджетных учреждений и соответствующие контракты, после роста цен на рынке отказались с ними работать Фото: censor.net

"Практически все частные поставщики, выигравшие тендеры бюджетных учреждений и соответствующие контракты, после роста цен на рынке отказались с ними работать. Чтобы защитить потребителей, "Нафтогаз" подготовил среднесрочные контракты со сбалансированной ценой 16,8 грн за 1 м³ газа. Но переход к другому поставщику, особенно учитывая ограничения закона "О публичных закупках", занимает много времени. Поэтому СНБОУ и правительством приняты решения, которые позволят бюджетным организациям в течение октября – ноября даже без заключения договоров получать газ от "Нафтогазу" как поставщика "последней надежды", – рассказал Витренко.

В НАК отметили, что условия такого сотрудничества регламентируются постановлением Кабинета Министров №1102 от 25 октября 2021 года, и цена газа ПОН для бюджетных учреждений также составит 16,8 грн за 1 м³ с НДС и транспортировкой.

"Все бюджетные организации, коммунальные учреждения здравоохранения, даже не имея контракта, сейчас имеют возможность получать необходимые им объемы газа от "Нафтогазу". В то же время, важно понимать, что непосредственно подключение и отключение потребителей от газоснабжения осуществляет не "Нафтогаз", а облгазы согласно информации, которую они получают от ОГТСУ (Оператора газотранспортной системы Украины. – "ГОРДОН"). Если у таких потребителей возникают проблемы с вхождением в отопительный сезон, необходимо сразу обращаться в облгаз и сообщать о ситуации государственным органам власти", – отметил руководитель НАК.

Он добавил, что параллельно идет работа по подписанию среднесрочных контрактов – до конца 2023 года – между "Нафтогазом" и этой категорией потребителей, и этот процесс должен быть завершен до 1 декабря.

"Несмотря на все проблемы, сейчас мы вышли на очень хороший темп работы по заключению договоров с бюджетными организациями. Каждый день мы оформляем сотни, а может, уже и тысячи пакетов документов. Большое внимание этому процессу уделяется со стороны правительства. Наш контакт-центр, прорабатывающий обращения, в частности, бюджетных учреждений, имеет 101 линию. Мы оптимистично смотрим на ситуацию и считаем, что до конца ноября "Нафтогаз" сможет заключить договоры со всеми бюджетными организациями, которые будут в этом нуждаться", – резюмировал Витренко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что скорость подписания договоров между "Нафтогазом" и бюджетными организациями зависит от того, насколько эффективно и скоординированно работают органы местной власти, пишет пресс-служба НАК.