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Витренко заявил, что "Нафтогаз" обеспечит газом бюджетные учреждения на условиях поставщика "последней надежды"

Юрий Витренко: Практически все частные поставщики, выигравшие тендеры бюджетных учреждений и соответствующие контракты, после роста цен на рынке отказались с ними работать
Юрий Витренко: Практически все частные поставщики, выигравшие тендеры бюджетных учреждений и соответствующие контракты, после роста цен на рынке отказались с ними работать
Фото: censor.net

Среднесрочные контракты на поставку газа с бюджетными и коммунальными учреждениями в формате поставщика "последней надежды" (ПОН) "Нафтогаз" подпишет до декабря, а обеспечивать их газом начнет уже в октябре – ноябре, сообщил председатель правления НАК Юрий Витренко на Седьмом украинском газовом форуме "Восточно-европейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива". Об этом 28 октября сообщила пресс-служба компании.

"Практически все частные поставщики, выигравшие тендеры бюджетных учреждений и соответствующие контракты, после роста цен на рынке отказались с ними работать. Чтобы защитить потребителей, "Нафтогаз" подготовил среднесрочные контракты со сбалансированной ценой 16,8 грн за 1 м³ газа. Но переход к другому поставщику, особенно учитывая ограничения закона "О публичных закупках", занимает много времени. Поэтому СНБОУ и правительством приняты решения, которые позволят бюджетным организациям в течение октября – ноября даже без заключения договоров получать газ от "Нафтогазу" как поставщика "последней надежды", – рассказал Витренко.

В НАК отметили, что условия такого сотрудничества регламентируются постановлением Кабинета Министров №1102 от 25 октября 2021 года, и цена газа ПОН для бюджетных учреждений также составит 16,8 грн за 1 м³ с НДС и транспортировкой.

"Все бюджетные организации, коммунальные учреждения здравоохранения, даже не имея контракта, сейчас имеют возможность получать необходимые им объемы газа от "Нафтогазу". В то же время, важно понимать, что непосредственно подключение и отключение потребителей от газоснабжения осуществляет не "Нафтогаз", а облгазы согласно информации, которую они получают от ОГТСУ (Оператора газотранспортной системы Украины. – "ГОРДОН"). Если у таких потребителей возникают проблемы с вхождением в отопительный сезон, необходимо сразу обращаться в облгаз и сообщать о ситуации государственным органам власти", – отметил руководитель НАК.

Он добавил, что параллельно идет работа по подписанию среднесрочных контрактов – до конца 2023 года – между "Нафтогазом" и этой категорией потребителей, и этот процесс должен быть завершен до 1 декабря.

"Несмотря на все проблемы, сейчас мы вышли на очень хороший темп работы по заключению договоров с бюджетными организациями. Каждый день мы оформляем сотни, а может, уже и тысячи пакетов документов. Большое внимание этому процессу уделяется со стороны правительства. Наш контакт-центр, прорабатывающий обращения, в частности, бюджетных учреждений, имеет 101 линию. Мы оптимистично смотрим на ситуацию и считаем, что до конца ноября "Нафтогаз" сможет заключить договоры со всеми бюджетными организациями, которые будут в этом нуждаться", – резюмировал Витренко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что скорость подписания договоров между "Нафтогазом" и бюджетными организациями зависит от того, насколько эффективно и скоординированно работают органы местной власти, пишет пресс-служба НАК.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. По состоянию на середину октября, по данным "Нафтогазу", в хранилищах было почти 19 млрд м³ газа.

11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа. В Полтавской облгосадминистрации объяснили, что решения, которые приняли региональные комиссии, позволят бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку газа по сокращенной процедуре.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что решения комиссий – технические, они были необходимы "для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа". 

12 октября "Нафтогаз" уведомил, что предложил бюджетным и религиозным организациям контракты на поставку газа до конца 2022 года с фиксированной ценой – 13,7 грн за 1 м³ (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн).

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Теги: Кабинет Министров, газ, правительство, отопительный сезон, Юрий Витренко, цена на газ
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