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Сократили убытки почти в семь раз: "Нафтогаз" обнародовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года

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За первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн, в то время как за первое полугодие 2020-го чистый убыток составил 11,5 млрд грн
За первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн, в то время как за первое полугодие 2020-го чистый убыток составил 11,5 млрд грн
Фото: mind.ua

По итогам первого полугодия 2021 года НАК "Нафтогаз України" получил чистый убыток в 1,7 млрд грн, об этом говорится в консолидированной промежуточной финансовой отчетности, опубликованной "Нафтогазом" 28 октября.

В пресс-службе компании отметили, что документ составлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности – вместе с отчетом об обзоре независимой международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и без замечаний.

"По данным отчета, результаты за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года. Так, за второй квартал 2021 года, в начале которого национальную компанию возглавил Юрий Витренко, "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. А за аналогичный период предыдущего года компания получила чистый убыток в размере 14,7 млрд грн. В то же время чистая прибыль во втором квартале 2021-го была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года (10,2 млрд грн). Поэтому за первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие 2020-го чистый убыток составил 11,5 млрд грн", – сказано в сообщении.

Именно в 2020 году компания превратилась из прибыльной в убыточную, подчеркнули в НАК "Нафтогаз", чистый убыток за весь 2020 год составил 19 млрд грн, а в 2019 году компания зафиксировала чистую прибыль в 63,3 млрд грн.

"В то же время в 2019 году прибыль по направлению, за которое отвечал непосредственно Юрий Витренко, а это транзит газа, включая Стокгольмский арбитраж против "Газпрома", превысила консолидированную прибыль, то есть общий финансовый результат по другим направлениям имел чистый убыток в размере 5,1 млрд грн", – отметили в пресс-службе.

В конце именно первого квартала 2020 года Юрий Витренко был фактически отстранен от работы, а впоследствии его должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" была сокращена.

В НАК "Нафтогаз" обратили внимание на то, что информация о прибыли в первом квартале, которую распространяли "уволенный руководитель, отдельные члены правления и наблюдательного совета компании", некорректна и может вводить в заблуждение Кабинет Министров Украины, инвесторов, а также общество.

"Во-первых, эта информация касалась не консолидированной, а отдельной отчетности, во-вторых, обзор которой аудиторами вообще не производился. Это в очередной раз свидетельствует, что не стоит доверять уже уволенным руководителю, членам правления и членам наблюдательного совета, которые делали соответствующие некорректные заявления", – отметили в компании.

При этом в "Нафтогазі" отмечают, что успели опубликовать отчетность в срок, предусмотренный условиями выпуска еврооблигаций компании.

"Раньше выпустить отчетность не удавалось, поскольку, с одной стороны, компания стремилась провести работу при составлении консолидированной отчетности с высоким уровнем в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Также заметим, что независимые аудиторы были избраны во время процедуры закупки на ProZorro в феврале 2021 года, и, как свидетельствует практика компании, на проведение аудиторских процедур при смене аудитора необходимо больше времени", – сказано в релизе.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, транзит, отчет, убытки, финансы, Юрий Витренко
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