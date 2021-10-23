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Минэкономики Украины объявило конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогазу"

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Кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом"
Кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом"
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины 23 октября объявило конкурсный отбор на должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України". Об этом сказано в сообщении на сайте министерства.

В условиях конкурса сказано, что у каждого будущего члена набсовета "Нафтогазу" должен быть опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов наблюдательного совета. В министерстве утверждают, что это обеспечит разнообразие в набсовете.

Министерство экономики установило следующие требования к претендентам в набсовет "Нафтогазу":

  • высшее образование, в том числе (но не ограничиваясь) в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений, права;
  • опыт на должности неисполнительного директора в международной публичной компании;
  • опыт на руководящих должностях в международных и региональных компаниях не менее 10 лет, предпочтение отдается крупным нефтегазовым компаниям;
  • стаж работы в различных и сложных проектах, желательно на развивающихся рынках;
  • опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов Евросоюза, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;
  • знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;
  • наличие опыта и сети контактов в международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала, опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках;
  • владение английским языком, желательно также знание украинского языка;
  • полная гражданская дееспособность;
  • отсутствие непогашенной судимости;
  • соблюдение принципов беспристрастности и добропорядочности;
  • безупречная деловая репутация;
  • член набсовета не должен быть в течение предыдущих шести лет учредителем, акционером, участником, руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительство Украины применило персональные специальные экономические или иные санкции.

Все кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом". Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией по крайней мере в одной из таких сфер:

  • бизнес-стратегия и развитие; 
  • взаимодействие с правительством и регуляторные вопросы;
  • юридическое сопровождение;
  • финансы и аудит.

Независимые члены наблюдательного совета в совокупности должны соответствовать требованиям всех перечисленных ниже профилей. При наличии двух кандидатур с одинаковыми сферами компетенции и наборами профессиональных навыков преимущество отдадут тому, кто имеет опыт на должности неисполнительного директора международной публичной компании и/или опыт на высших руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях, работающих в сфере добычи углеводородов, сообщили в Минэкономики.

Независимым членам набсовета НАК "Нафтогаз України" будут выплачивать денежную компенсацию в соответствии с международными стандартами. Им предоставят страхование D&O, которое распространяется на ответственность руководителей в случае возможной ошибки при принятии решений по организации и ведению бизнеса.

Документы для участия в конкурсе можно подавать до 6 декабря 2021 года.

Контекст:

В "Нафтогазі" с весны этого года продолжается кризис. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу" и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

27 сентября стало известно, что Кабмин уволил членов правления "Нафтогазу" Сергея Перелому и Ярослава Теклюка и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета.

Кабмин своим распоряжением от 29 сентября разрешил главе правления НАК "Нафтогаз України" Витренко назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с набсоветом.

Теги: НАК Нафтогаз, Министерство экономики, страхование, аудит, углеводороды, набсовет, компенсация
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