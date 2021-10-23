Минэкономики Украины объявило конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогазу"

Кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом" Фото: depositphotos.com

В условиях конкурса сказано, что у каждого будущего члена набсовета "Нафтогазу" должен быть опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов наблюдательного совета. В министерстве утверждают, что это обеспечит разнообразие в набсовете.

Министерство экономики установило следующие требования к претендентам в набсовет "Нафтогазу":

высшее образование, в том числе (но не ограничиваясь) в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений, права;

опыт на должности неисполнительного директора в международной публичной компании;

опыт на руководящих должностях в международных и региональных компаниях не менее 10 лет, предпочтение отдается крупным нефтегазовым компаниям;

стаж работы в различных и сложных проектах, желательно на развивающихся рынках;

опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов Евросоюза, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;

знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;

наличие опыта и сети контактов в международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала, опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках;

владение английским языком, желательно также знание украинского языка;

полная гражданская дееспособность;

отсутствие непогашенной судимости;

соблюдение принципов беспристрастности и добропорядочности;

безупречная деловая репутация;

член набсовета не должен быть в течение предыдущих шести лет учредителем, акционером, участником, руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительство Украины применило персональные специальные экономические или иные санкции.

Все кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом". Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией по крайней мере в одной из таких сфер:

бизнес-стратегия и развитие;

взаимодействие с правительством и регуляторные вопросы;

юридическое сопровождение;

финансы и аудит.

Независимые члены наблюдательного совета в совокупности должны соответствовать требованиям всех перечисленных ниже профилей. При наличии двух кандидатур с одинаковыми сферами компетенции и наборами профессиональных навыков преимущество отдадут тому, кто имеет опыт на должности неисполнительного директора международной публичной компании и/или опыт на высших руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях, работающих в сфере добычи углеводородов, сообщили в Минэкономики.

Независимым членам набсовета НАК "Нафтогаз України" будут выплачивать денежную компенсацию в соответствии с международными стандартами. Им предоставят страхование D&O, которое распространяется на ответственность руководителей в случае возможной ошибки при принятии решений по организации и ведению бизнеса.

Документы для участия в конкурсе можно подавать до 6 декабря 2021 года.