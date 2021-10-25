"Была дипломатия классическая – стала энергетическая". Экс-посол в Австрии Щерба будет работать в НАК "Нафтогаз України"

"Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК "Нафтогаз". Была дипломатия классическая – стала дипломатия энергетическая, – написал Щерба. – Впереди – жизнь по маршруту Киев – Брюссель – Вашингтон – Вена. С ударением на Брюсселе".

"Перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы, в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах мира. Если проще, на нашем фронте необходимо усиление", – прокомментировал в Facebook решение Щербы Витренко.