"Была дипломатия классическая – стала энергетическая". Экс-посол в Австрии Щерба будет работать в НАК "Нафтогаз України"

"Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК "Нафтогаз". Была дипломатия классическая – стала дипломатия энергетическая, – написал Щерба. – Впереди – жизнь по маршруту Киев – Брюссель – Вашингтон – Вена. С ударением на Брюсселе".
"Перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы, в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах мира. Если проще, на нашем фронте необходимо усиление", – прокомментировал в Facebook решение Щербы Витренко.
Щерба занимал пост посла Украины в Австрии с 17 ноября 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Щербы 28 апреля.
До этого дипломат работал в департаменте ЕС МИД Украины (2008–2009). В 2010–2013 годах Щерба был послом по особым поручениям МИД Украины. В 2013–2014 годах в качестве советника тогдашнего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова был участником переговоров с МВФ и ЕС по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации.