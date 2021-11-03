Шмыгаль заявил, что правительство не намерено повышать тарифы для населения

"Еще раз подчеркиваю: тарифы для людей остаются стабильными. Никаких повышений не предусмотрено. И центральная и местная власти взяли на себя соответствующие обязательства, чтобы поддержать людей... В мире сейчас происходит энергетический кризис... Цены на газ в Европе – на историческом максимуме, цены на уголь выросли минимум втрое к показателю прошлого года. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным, но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли", – сказал он.

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах" тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.