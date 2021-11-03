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Чернышов: Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов

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Алексей Чернышов: Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не исключение. Об этом в том числе мы сегодня общались с городским руководителем
Алексей Чернышов: Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не исключение. Об этом в том числе мы сегодня общались с городским руководителем
Фото: minregion.gov.ua

Условия меморандума о поставках тепла, который подписали Кабмин, "Нафтогаз" и представители местного самоуправления, должны выполняться во всех регионах страны, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время рабочей поездки в Черниговскую область. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба министерства.

"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не исключение. Об этом в том числе мы сегодня общались с городским руководителем", – подчеркнул Чернышов.

29 октября на заседании рабочей группы в горсовете Чернигова согласовали проект решения о повышении тарифов на отопление, документ должен был рассмотреть исполком, писало Общественное.

2 ноября городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщил в Facebook, что тарифы все же повышаться не будут.

"Тарифы на централизованное отопление для населения в Чернигове не будут расти и останутся на уровне предыдущего отопительного сезона. Впервые в истории независимой Украины разница в тарифах теплогенерирующим субъектам будет компенсироваться из местных бюджетов. Встречно надеюсь на соблюдение данного мне слова представителями центральной власти по поводу компенсаторов потерь местного бюджета", – написал он. 

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/2399875793476822

Со стороны государства предусматривается субвенция общинам с неудовлетворительным индексом платежеспособности с четвертого квартала 2021 года. В меморандуме определено, в частности, что в 2022 году государство направит в местные бюджеты поступления от налога с доходов физических лиц в размере 4%, что составит не менее 11 млрд грн, отмечали в Офисе президента.

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах" тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.

Теги: Чернигов, правительство, отопление, цены, отопительный сезон, самоуправление, меморандум, тарифы, горсовет, Владислав Атрошенко, регионы, субвенция, Алексей Чернышов
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