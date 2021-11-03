Чернышов: Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов

Алексей Чернышов: Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не исключение. Об этом в том числе мы сегодня общались с городским руководителем Фото: minregion.gov.ua

"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не исключение. Об этом в том числе мы сегодня общались с городским руководителем", – подчеркнул Чернышов.

29 октября на заседании рабочей группы в горсовете Чернигова согласовали проект решения о повышении тарифов на отопление, документ должен был рассмотреть исполком, писало Общественное.

2 ноября городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщил в Facebook, что тарифы все же повышаться не будут.

"Тарифы на централизованное отопление для населения в Чернигове не будут расти и останутся на уровне предыдущего отопительного сезона. Впервые в истории независимой Украины разница в тарифах теплогенерирующим субъектам будет компенсироваться из местных бюджетов. Встречно надеюсь на соблюдение данного мне слова представителями центральной власти по поводу компенсаторов потерь местного бюджета", – написал он.

Со стороны государства предусматривается субвенция общинам с неудовлетворительным индексом платежеспособности с четвертого квартала 2021 года. В меморандуме определено, в частности, что в 2022 году государство направит в местные бюджеты поступления от налога с доходов физических лиц в размере 4%, что составит не менее 11 млрд грн, отмечали в Офисе президента.