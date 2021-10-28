Шмыгаль прогнозирует, что отопление во всех жилых домах Украины включат до 1 ноября

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это будет означать, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис, у нас есть достаточно ресурсов и крепости, чтобы стабильно пройти эту зиму", – сказал он.
По данным главы правительства, по состоянию на сейчас к теплу в стране подключены более 70% жилых домов.
"Ожидаем, что к началу ноября эта цифра составит 100%", – объяснил Шмыгаль.
29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.
Украинские власти заявляли, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. По состоянию на середину октября, по данным "Нафтогазу", в хранилищах было почти 19 млрд м³ газа.
В "Нафтогазі" рассказывали, что за время прошлого отопительного сезона из подземных хранилищ газа Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.