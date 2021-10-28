Шмыгаль прогнозирует, что отопление во всех жилых домах Украины включат до 1 ноября

Сейчас с теплом около 70% жилых домов в Украине Фото: pixabay.com

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это будет означать, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис, у нас есть достаточно ресурсов и крепости, чтобы стабильно пройти эту зиму", – сказал он.

По данным главы правительства, по состоянию на сейчас к теплу в стране подключены более 70% жилых домов.

"Ожидаем, что к началу ноября эта цифра составит 100%", – объяснил Шмыгаль.