В Украине 82% должников за коммунальные услуги заявляют о нехватке денег – опрос КМИС

Долги населения за услуги ЖКХ исчисляются в миллиардах Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Респондентам задавали вопрос: "Какая главная причина, почему ваше домохозяйство частично или вообще не платит за коммунальные услуги?". Ответ можно было выбрать лишь один.

82% остановились на варианте "У нас не хватает денег для оплаты".

10,4% – на ответе "Считаю непрозрачным механизм формирования коммунального тарифа", еще 3,4% отметили низкое качество коммунальных услуг.

Вариант "Просто не считаю нужным платить за это" выбрали 2% опрошенных.

По 1,1% украинцев выбрали другой вариант либо затруднились с ответом.

Скриншот: kiis.com.ua

Исследование проводилось 20–25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Методом личного интервью с использованием планшета опрошены 2028 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.