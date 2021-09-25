В августе – сентябре в Украине сократились долги по выплате зарплат на 309 млн грн

По ее словам, постепенное уменьшение долга указывает на то, что процесс удалось сдвинуть с мертвой точки. Однако ситуация с общим долгом, который накапливался годами и составляет более 2 млрд грн, достаточно сложная и требует усиления работы, подчеркнула замминистра.

"Совместно мы должны достичь целей, определенных правительством, – полностью ликвидировать задолженность на предприятиях, где долг менее 15 млн грн, и вдвое сократить у остальных должников. До конца года не так много времени, так что прошу активизировать работу", – отметила Глущенко.

Также она добавила, что непростой остается ситуация с задолженностью на предприятиях, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти. Но в течение августа – сентября этого года долг удалось уменьшить на 119,6 млн грн, или на 5,4%.